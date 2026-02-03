Ciudad Rodrigo contará con dos nuevos programas de formación y empleo

Ciudad Rodrigo contará con dos nuevos programas mixtos de formación y empleo a partir del 1 de abril de los que podrán beneficiarse 24 personas desempleadas durante un periodo de 12 y 9 meses en cada caso financiado por el Servicio de Empleo de la Junta. Un programa se centrará en la formación y el trabajo en la especialidad de pintura en la que se formarán en pintura decorativa e industrial y en la que se realizarán diversos trabajos de pintura de edificios municipales.

El otro estará destinado a iniciar los trabajos de acondicionamiento de la “Senda” circular en torno al rio Águeda, para lo cual se formarán 12 personas en las especialidades de auxiliares en conservación y mejora de montes y pavimentación y albañilería de urbanización.

Según informa el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, las personas seleccionadas tendrán un contrato de formación que alternará la parte formativa con el trabajo a partes iguales. Al finalizar el periodo de contratación recibirán los certificados de profesionalidad correspondientes la formación recibida. Mediante estas contrataciones las 24 personas seleccionadas recibirán igualmente el salario mínimo interprofesional establecido.

Aquellas personas que estén interesadas en formar parte del proceso de selección podrán solicitarlo en la oficina de empleo de Ciudad Rodrigo, siendo los únicos requisitos estar inscritos o inscritas como demandantes de empleo y tener una titulación mínima de graduado en ESO o equivalente.

La preselección de los participantes se realiza por las oficinas de empleo en el momento en que la entidad presenta la oferta y la oficina realza el sondeo correspondiente. El inicio de los programas está previsto para el 1 de abril.