Ciudad Rodrigo convoca tres plazas para técnicos de gestión y de comercio

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha convocado tres plazas de técnicos mediante un contrato de prácticas. Los puestos a cubrir serán dos plazas para técnico de gestión y una para técnico de comercio. Los contratos tendrán una duración de un año y es requisito indispensable que los interesados estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.

Los interesados tendrán que poseer grado alguno de los títulos de Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias Económicas y Empresariales o titulaciones universitarias similares.

Para tramitar su candidatura a estos puestos, los/as interesados/as deberán contactar y gestionar su inscripción a través del Servicio Público de Empleo (oficina de empleo de Ciudad Rodrigo), que es el organismo encargado de realizar la preselección inicial de candidatos. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo anima a todos los profesionales que cumplan el perfil a aprovechar esta oportunidad para adquirir experiencia laboral relevante en la administración local y contribuir al desarrollo de la ciudad.