Ciudad Rodrigo corona a sus ganadores del X Concurso de Decoración Navideña

El espíritu navideño ha transformado un año más las calles de Ciudad Rodrigo, convirtiendo a la localidad en la verdadera "Estrella de la Navidad". El jurado calificador, presidido por Ana María Castaño García, ha hecho público el fallo de la décima edición del Concurso de Decoración Navideña tras una deliberación que destacó por la altísima competencia entre las 13 zonas participantes.

El máximo galardón, dotado con 400 euros y diploma, ha recaído en la Zona 10 (Lorenza Iglesias, Cárcabas y San Cristóbal) gracias a su composición titulada "Navidad Mágica en el Bosque Encantado". La victoria se decidió de forma muy ajustada, ya que esta zona empató a 51 puntos con la Zona 13 (Arrabal de San Sebastián) y su propuesta "Una carta para Papá Noel IV". Finalmente, el uso del voto de calidad de la presidencia otorgó el primer puesto a la Zona 10, dejando el segundo premio (350 euros) para el Arrabal. El podio lo completó la Zona 1 (San Juan, Colegios y Puerta Santiago), que con "El Callejón Diagón Mirobrigense" obtuvo 50 puntos y un premio de 300 euros.

Más allá de los tres primeros puestos, el certamen ha querido reconocer el esfuerzo colectivo de todos los barrios participantes. Por ello, el resto de las zonas inscritas han sido galardonadas con un premio de participación de 115 euros y un diploma. Entre los premiados figuran temáticas tan variadas como el Grinch en la calle Cadimus, el Polar Express en la zona de Santa Clara o las propuestas debutantes de la Plaza Mayor y el Fortín de los Castaños, cuya participación ha sido especialmente agradecida por el jurado.

El jurado ha subrayado el objetivo principal de esta iniciativa: que comerciantes y vecinos contribuyan unidos a la ornamentación de la ciudad. Los miembros del comité han felicitado oficialmente a todos los implicados por lograr un aspecto más atractivo y llamativo para Ciudad Rodrigo durante estas fiestas, animando a que en años venideros la implicación siga creciendo.