Ciudad Rodrigo crea un nuevo parque infantil en el colegio Miróbriga

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha creado un nuevo parque infantil para que utilicen los niños del colegio Miróbriga. “Esta actuación responde al interés constante del equipo municipal de gobierno de mejorar dentro de las posibilidades los centros escolares y los servicios que se ofrecen a los mirobrigenses”, destaca Marcos Iglesias, que ha realizado una visita a las nuevas instalaciones en las que el Ayuntamiento ha invertido casi 34.000 euros.

La intervención realizada ahora en el colegio Miróbriga se concreta en la creación de una nueva área de juegos infantiles, dotada con suelo continuo de caucho y con la instalación de nuevos juegos infantiles, además de la creación de un nuevo arenero para el uso de los escolares. En la visita al centro escolar mirobrigense, en el que fueron recibidos por el director del colegio, José Manuel Herrera, el alcalde, Marcos Iglesias, estuvo acompañado por el teniente de alcalde y delegado de Instalaciones y Mantenimiento de Edificios, Ramón Sastre, y el edil de Jardines, José Manuel Jerez.

El teniente de alcalde, Ramón Sastre, afirma que “estamos siempre pendientes de en qué se puede mejorar la ciudad y los servicios que dependen del Ayuntamiento, actuando allí donde hay posibilidades”. Posibles futuras actuaciones Aprovechando el encuentro en el centro de enseñanza, Marcos Iglesias y Ramón Sastre compartieron con el director José Manuel Herrera impresiones sobre posibles futuras actuaciones de mejora a realizar en el colegio, agradeciendo la dirección la preocupación e interés mostrados por el Ayuntamiento tanto ahora como en cursos anteriores en los que se ha procedido a la renovación de prácticamente todas las ventanas, además de otras actuaciones igualmente necesarias.