Este jueves 23 de abril, coincidiendo con la festividad de Castilla y León, el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo ha acogido otra celebración muy especial: la asociación cultural El Botón Charro de Miróbriga ha llevado a cabo su tradicional ofrenda anual de flores y bailes.

En esta ocasión, lo ha hecho ante el busto del musicólogo mirobrigense Dámaso Ledesma, a quien ha dedicado tal ofrenda.

Ciudad Rodrigo dedica su ofrenda anual del Botón Charro a Dámaso Ledesma | Ayto Ciudad Rodrigo

En el acto han participado el alcalde Marcos Iglesias, el teniente de alcalde Ramón Sastre y los delegados municipales Ana Castaño y José Manuel Jerez; este último es, además, miembro de la asociación y ha acudido ataviado con el traje tradicional de charro.