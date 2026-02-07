Ciudad Rodrigo descubre su monumento-escultura al Carnaval del Toro

La escultura, una representación de un toro junto a un joven que corre ante él, ha sido realizada por el artista mirobrigense Sergio Alonso Moro

El municipio de Ciudad Rodrigo está de estreno. Un nutrido número de mirobrigenses han hecho frente al la lluvia, viento y frío de este sábado para participar en un acto carnavalero muy especial.

Se trata de la colocación del Monumento al Carnaval del Toro. La escultura, una representación de un toro junto a un joven que corre ante él, ha sido realizada por el artista mirobrigense Sergio Alonso Moro, quien ha estado acompañado por el alcalde, Marcos Iglesias, la Corte de Honor y miembros de la Corporación durante el descubrimiento al público de la obra.

Esta singular pieza ha sido instalada junto al Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo.

