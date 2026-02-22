Ciudad Rodrigo despide su Carnaval del Toro 2026 con el Domingo de Piñata

El Carnaval del Toro 2026 llega a su fin. Tras días de intensas celebraciones, Ciudad Rodrigo celebra este domingo el Domingo de Piñata, una jornada marcada por la convivencia, el buen ambiente y el último contacto con el mundo taurino antes de despedir definitivamente la fiesta hasta el próximo año.

El programa de actos ha comenzado a las 12:00 horas con uno de los momentos más esperados por los aficionados: la suelta de vaquillas en la zona del Registro. Los ejemplares de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero han protagonizado carreras y lances ante una multitud que no ha querido perderse el cierre de las capeas. Todo ello ha estado acompañado por el ritmo incansable de la charanga 'Manliao', encargada de poner la banda sonora al mediodía mirobrigense.

Como manda la tradición, el esfuerzo en la arena ha dejado paso a la mesa. A las 14:00 horas, el Pabellón Municipal de la Avenida Agustín de Foxá se ha convertido en el punto de encuentro de cientos de vecinos y visitantes para disfrutar de la multitudinaria comida de guiso de patatas con carne de toro.