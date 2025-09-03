Ciudad Rodrigo destina 21.598 euros a la primera fase de rehabilitación de la Casa Consistorial de Águeda

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, bajo la dirección del teniente de alcalde Ramón Sastre, ha aprobado una inversión de 21.598 euros para llevar a cabo la primera fase de rehabilitación de la Casa Consistorial de Águeda.

Esta intervención se centrará en la recuperación de la primera planta del edificio municipal, ubicado en una de las esquinas de la Plaza Mayor de la Entidad Local Menor. La financiación de este proyecto es posible gracias al apoyo de los Planes Provinciales.