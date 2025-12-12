Ciudad Rodrigo disfrutará de una castañada durante el Mercado Navideño

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha trasladado la actividad de la castañada que se celebrará durante el Mercado Navideño. El objetivo del Ayuntamiento es dinamizar la actividad comercial favorecer la afluencia de público y poner en valor la tradición local en torno a la castaña.

Será la castañera del puesto de castañas ubicado en La Glorieta la encargada de prepararlas. Se ofrecerán 300 cucuruchos de castañas asadas de manera gratuita, hasta agotar existencias. La actividad ha sido presentada por la concejal de Comercio, Paola Martín, El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Delegación de Comercio, que encabeza Paola Martín Muñoz, que ha destacado el objetivo del Ayuntamiento de fomentar el comercio local y fortalecer el Mercado Navideño e impulsar espacios de convivencia intergeneracional donde se mantengan vivas las tradiciones que forman parte de la cultura mirobrigense.

La concejala ha subrayado que esta acción permitirá atraer a numerosas familias y visitantes al entorno del Mercado Navideño, reforzando su papel como punto de encuentro en estas fechas festivas.

La actividad tendrá lugar el 21 de diciembre a las 12.00 horas en la Plaza del Buen Alcalde.