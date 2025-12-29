Ciudad Rodrigo e Iberdrola Renovables acuerdan la rehabilitación de la Puerta de las Cadenas de la Catedral

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha firmado un acuerdo con Iberdrola Renovables para llevar a cabo la mejora y rehabilitación de la Pueta de las Cadenas, el acceso más utilizado de la Catedral de Ciudad Rodrigo. El acuerdo se basa en una compensación de la empresa al municipio tras la puesta en marcha de la planta fotovoltaica y permitirá mejorar el entorno de la plaza de San Salvador, desde Cardenal Pacheco hasta la Plaza de Herrasti.

“Creo que es una actuación muy buena, muy positiva en el entorno de uno de nuestros principales monumentos que es la catedral y ya tenemos un proyecto muy bueno, con un enlosado de granito y fomento de las zonas verdes”, ha asegurado el alcalde, Marcos Iglesias. Una intervención que permitirá que la “esta joya de la catedral de Ciudad Rodrigo sea todavía más visible y yo creo que es una actuación muy positiva para la visión patrimonial y turística de Ciudad Rodrigo”, ha añadido.

La obra tiene un importe de 240.091,62 euros.

Por su parte, Fernando Martínez Riaza, de Iberdrola Renovables, ha asegurado que el proyecto desarrollado en Ciudad Rodrigo ha sido uno de los más importantes de la región y que este convenio “demuestra el compromiso con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que permitirá ejecutar estas obras”.