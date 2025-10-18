Ciudad Rodrigo elimina el impuesto de cotos de caza y refuerza su economía rural para 2026

La eliminación del Impuesto sobre Gastos Suntuarios aplicable a los cotos de caza, aprobada para el ejercicio 2026, supondrá un impulso económico para Ciudad Rodrigo y su comarca. En total, la medida beneficiará a 35 cotos que suman unas 17.850 hectáreas reguladas, reflejo de la relevancia que la caza tiene en el territorio.

El alcalde, Marcos Iglesias, destacó que esta decisión “ofrece una idea clara de la importancia de la actividad cinegética para nuestro municipio y su entorno”. Aunque el Ayuntamiento dejará de ingresar algo más de 3.000 euros, considera que la medida revertirá en un mayor dinamismo económico local.

La supresión del impuesto es fruto de la colaboración entre el equipo de gobierno municipal y la Federación Provincial de Caza. Su delegado, Javier Tendero, subrayó que “era un impuesto que ya no tenía sentido” y que su eliminación “beneficia no solo a los cazadores locales y a los más de 15.000 aficionados con licencia en Salamanca, sino también a la economía comarcal, ya que la caza tiene un impacto directo en la hostelería, el comercio y los servicios rurales”.

La mayoría de los cotos mirobrigenses están dedicados a la caza menor y al jabalí. La ordenanza ahora derogada se aprobó en 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004. Su supresión marca un nuevo paso en el apoyo a las actividades tradicionales y sostenibles del entorno rural.