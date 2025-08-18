Ciudad Rodrigo embellece sus parques con más servicios y patrimonio recuperado

La Delegación municipal de Jardines, dirigida por José Manuel Jerez, ha llevado a cabo recientemente una serie de mejoras en dos importantes zonas verdes de la ciudad: el Parque del Sector 21, ubicado en la calle Tornes, y el Parque La Florida.

En el Sector 21, se han instalado tres nuevos juegos infantiles, ampliando así la oferta de ocio para los más pequeños. Además, y atendiendo a la demanda vecinal, se ha colocado una nueva fuente de agua potable, que ya está a disposición de los usuarios del parque.

Por su parte, en el Parque La Florida, además del mantenimiento habitual diario, se ha acometido una rehabilitación integral de su fuente histórica. Esta actuación ha incluido el rejuntado del vaso, construido con piedras labradas, con el objetivo de eliminar las fugas de agua que afectaban a su funcionamiento.