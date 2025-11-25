Ciudad Rodrigo entregará nueve premios a deportistas locales en la gala anual de diciembre

El alcalde, Marcos Iglesias, y el delegado de Deportes, Víctor Gómez anuncian la fecha de la Gala del Deporte 2025

El Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” se vestirá de gala el próximo viernes 19 de diciembre para acoger la celebración de los Premios Anuales del Deporte Mirobrigense 2025. El alcalde, Marcos Iglesias, y el delegado de Deportes, Víctor Gómez, han sido los encargados de presentar este evento, que dará comienzo a las 20:00 horas.

El objetivo principal de la gala es otorgar un merecido reconocimiento público a los deportistas, asociaciones, personas individuales y colectivos por la destacada labor y trayectoria que han realizado a lo largo de todo el año.

Una característica distintiva de estos galardones es su apertura; podrán optar a los premios no solo los residentes de Ciudad Rodrigo, sino también aquellas personas cuya trayectoria deportiva principal se haya desarrollado en la localidad, o quienes mantengan un fuerte arraigo con Miróbriga o su comarca.

La gala contará con diversas distinciones para abarcar la amplitud del panorama deportivo local. Los premios establecidos incluyen el prestigioso 'Premio Mirobrigense de Oro' y las categorías de 'Mejor Deportista' y 'Mejor Deportista Promesa de la temporada'. También se reconocerá el trabajo en equipo con el galardón al 'Mejor Equipo de la temporada' y a la 'Mejor Escuela Deportiva'. La labor técnica y de dirección será premiada con el galardón al 'Mejor Entrenador/a o Técnico'.

Otros reconocimientos importantes son el premio al 'Patrocinio y colaboración con el deporte' y el premio al 'Mejor Evento Deportivo'. Además, se entregará el Trofeo especial “Enrique Miguel” a la trayectoria deportiva, junto con varias Menciones Especiales.

El proceso para proponer a los candidatos ya está abierto. A partir de este martes, cualquier club o persona particular tiene la posibilidad de enviar sus solicitudes de nominaciones.

La inscripción puede realizarse tanto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento como en el registro de la propia Casa Consistorial.