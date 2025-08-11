Ciudad Rodrigo exige a Óscar Puente mejoras en la autovía A-62

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigir la mejora de la autovía A-62 entre la capital y la localidad mirobrigense. Aseguran desde el Ayuntamiento que “con la llegada de agosto, son muchos los hijos del pueblo que regresan, aunque solo sea por unos días a Ciudad Rodrigo y su comarca, y una gran mayoría lo hacen desde el oeste y norte, a través de la Autovía de Castilla, la A62” esto hace que sufran el estado de la carretera. Para Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, “hay un clamor popular frente el abandono que está sufriendo en materia de mejora y rehabilitación la A62 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente”. Aseguran que “la situación de abandono de la A62 es ya total enfrentándonos a diario a situaciones de peligro con estallido de ruedas, rotura de lunas e incluso el vuelco reciente de un camión justo al lado de Ciudad Rodrigo; vehículo que ha permanecido varios días cortando la autovía ante la inacción del Gobierno”.

En un comunicado, desde el equipo de Gobierno afirman que “ante esta situación los responsables socialistas en la ciudad y provincia no solo no se ponen del lado de la población, sino que en un desaire municipal ofrecen una rueda de prensa para anunciar la próxima inversión de 40 millones de euros por parte del Ministerio, un proyecto que no ha sido comunicado previamente al Ayuntamiento a pesar de los requerimientos realizados a Oscar Puente, titular competente”.

Como Ayuntamiento la única respuesta obtenida por parte del Gobierno central sobre las demandas realizadas para el acondicionamiento de la Autovía de Castilla ha sido del director general de Carreteras en la que tan solo se dice que “se tomó buena nota de las preocupaciones”, expresadas ya en junio de 2024, pero en ningún momento habla de cuantía, ni inversión concreta ni nada parecido.

“Frente a este abandono, el PSOE mirobrigense y salmantino pretende sacar pecho y ponerse la medalla de una, hasta el momento, supuesta inversión de 40 millones de euros, sin ninguna comunicación oficial, y que por lo demás consideramos del todo insuficiente para paliar los graves desperfectos que tienen los cerca 120 kilómetros que discurren desde Salamanca hasta la frontera de Portugal a través de Ciudad Rodrigo”, afirman. “Como alcalde de Ciudad Rodrigo no dejaré de reivindicar al Gobierno central y al Ministerio de Transportes que se actúe de una manera efectiva, rápida y contundente en la Autovía de Castilla hasta que su reacondicionamiento y arreglo en el tramo que nos ocupa se haga realidad”, afirma Marcos Iglesias, que ha anunciado la remisión de una nueva carta al respecto dirigida a Óscar Puente, ante el estado preocupante de la autovía y la preocupación creciente en este verano por las miles de personas que la utilizan”, concluye Marcos Iglesias.