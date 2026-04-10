Ciudad Rodrigo facilita la cría o el cuidado de animales domésticos al cambiar la norma de núcleos zoológicos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha modificado la normativa para facilitar la creación de núcleos zoológicos en el casco urbano. Una medida que beneficiará sobre todo a los particulares que tengan aves, gatos o perros ya que la modificación elimina la limitación de los mil metros y diferencia claramente estos núcleos con las explotaciones ganaderas.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha asegurado que esta modificación es importante ya que permite adaptar la norma municipal a la Ley de Bienestar Animal, que exige la declaración de núcleo zoológico para quien “tenga dos perros y la cría”. Una normativa que “venía chocando con nuestro Plan General”, asegura Iglesias que “no diferenciaba muy bien ni tanto para el suelo urbano ni para el suelo rústico entre los núcleos zoológicos y las explotaciones intensivas”.

De hecho, la norma municipal tenía una limitación de 1.000 metros de distancia con el casco urbano lo que impedía que se declararan núcleos zoológicos a menos de esta distancia. Ahora, la norma diferencia “entre lo que es el núcleo zoológico y las explotaciones intensivas y retiramos esos 1.000 metros para posibilitar que haya núcleos zoológicos en zona urbana”.