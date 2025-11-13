Ciudad Rodrigo impulsa con La Raya la dinamización del comercio

Expertos de ambos lados de La Raya de España y Portugal participan desde este jueves en las I Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano Fortificado abiertas por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, acompañado por el presidente de la Cámara municipal de Almeida, Antonio Machado, y el presidente de Afecir, David Bernal.

Organizadas por el Ayuntamiento desde la delegación de Comercio que gestiona Paola Martín Muñoz, en colaboración con Afecir y dentro del proyecto de cooperación con Portugal para la promoción del espacio rayano fortificado financiado con fondos Europeos del programa Interreg, en el arranque de las jornadas el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, ha destacado la necesidad de este encuentro “para hacernos reflexionar y pensar sobre el gran potencial que tiene la zona fronteriza en la que nos encontramos”. En este sentido, Marcos Iglesias ha señalado que “trabajamos conjuntamente con Portugal por conseguir la declaración de Patrimonio Mundial para las fortificaciones de frontera”, afirmando que “debemos aprender a dinamizar entre todos nuestros conjuntos históricos, para lo que es obligado la colaboración público privada como ya se está viendo en distintas acciones lanzadas entre el Ayuntamiento y los empresarios y comerciantes o con las asociaciones, como en el caso de éxito de la Feria Medieval y Rodericus”.

Marcos Iglesias planteó una serie de debates para estas jornadas “en los que analizar y buscar salidas a las problemáticas de la falta de relevo generacional, incluso de negocios que funcionan; o la atracción de nuevos pobladores”, temas en lo que desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo “ya estamos trabajando con nuevas estrategias de dinamización comercial en colaboración con Afecir, en promoción del turismo, en la creación de suelo industrial; en la apertura de un Centro de Innovación Social, en definitiva, en el futuro de Ciudad Rodrigo”.

Una sesión inaugural en la que tomó la palabra el Doctor en Geografía de la Universidad de Salamanca Alfonso Hortelano con la conferencia “El Comercio y la Historia”. Las jornadas de dinamización comercial continúan hasta mañana en el Parador de Ciudad Rodrigo con libre asistencia.