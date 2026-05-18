Ciudad Rodrigo impulsa la “Red Punto Amigo” para crear espacios seguros y de apoyo vecinal

La iniciativa contará con la colaboración voluntaria de comercios y negocios de la localidad para ayudar a menores, mayores y personas en situación de vulnerabilidad

Red Punto Amigo Ciudad Rodrigo
Red Punto Amigo Ciudad Rodrigo

Un nuevo proyecto se pone en marcha bajo el nombre de “Red Punto Amigo”, una iniciativa que busca crear una red de espacios seguros y de confianza en la localidad para ayudar a las personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

La propuesta está dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables, como menores de edad, personas mayores o cualquier vecino que necesite apoyo de manera inmediata ante una urgencia o circunstancia imprevista.

La "Red Punto Amigo" contará con la colaboración voluntaria de establecimientos comerciales y negocios de Ciudad Rodrigo, que podrán adherirse de forma sencilla y totalmente gratuita. La participación consistirá en ofrecer un punto de apoyo donde cualquier persona pueda acceder para solicitar realizar una llamada telefónica a un familiar o persona de confianza en caso de necesidad.

Los negocios se convierten en puntos de referencia para los mirobrigenses, reforzando la seguridad y solidariad de la ciudad.

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