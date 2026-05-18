Ciudad Rodrigo impulsa la “Red Punto Amigo” para crear espacios seguros y de apoyo vecinal

Un nuevo proyecto se pone en marcha bajo el nombre de “Red Punto Amigo”, una iniciativa que busca crear una red de espacios seguros y de confianza en la localidad para ayudar a las personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

La propuesta está dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables, como menores de edad, personas mayores o cualquier vecino que necesite apoyo de manera inmediata ante una urgencia o circunstancia imprevista.

La "Red Punto Amigo" contará con la colaboración voluntaria de establecimientos comerciales y negocios de Ciudad Rodrigo, que podrán adherirse de forma sencilla y totalmente gratuita. La participación consistirá en ofrecer un punto de apoyo donde cualquier persona pueda acceder para solicitar realizar una llamada telefónica a un familiar o persona de confianza en caso de necesidad.

Los negocios se convierten en puntos de referencia para los mirobrigenses, reforzando la seguridad y solidariad de la ciudad.