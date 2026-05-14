Ciudad Rodrigo inicia “Ecoemprende rural”, el proyecto para enseñar a los jóvenes emprendimiento verde

La Fundación Ciudad Rodrigo ha presentado el proyecto «Ecoemprende Rural: Innovando por la sostenibilidad» cuyo objetivo general es capacitar a jóvenes y emprendedores/as de las zonas rurales de Salamanca en competencias de emprendimiento verde y sostenibilidad. Este proyecto está vinculado a la Incubadora de Emprendimiento Social del CIS-CIT La Estrella de Ciudad Rodrigo ampliando la dinamización de actividades de este espacio.

A través de Ruralízate, se llevará a cabo una formación destinada a 63 jóvenes de los IES “Fray Diego Tadeo” y “Tierra de Ciudad Rodrigo”, de Ciudad Rodrigo, en competencias de ecoemprendimiento y sostenibilidad.

⦁ Taller formativo. Mayo 2026: realización de taller inspirador y capacitador de emprendimiento verde.

⦁ Laboratorio de ideas. Mayo - octubre 2026: trabajo en grupos por aulas para idear iniciativas. Mentorización de al menos 5 micro-proyectos ambientales.

⦁ Implementación. Octubre - noviembre 2026: implementación y puesta en marcha de al menos dos iniciativas piloto en la comunidad.

⦁ Visibilidad. Diciembre 2026: presentación a la comunidad y difusión de resultados

La provincia de Salamanca, especialmente en sus zonas rurales, sufre los efectos de la despoblación y una baja participación juvenil y emprendedora en proyectos de innovación y sostenibilidad. A ello se suma la necesidad urgente de responder a los retos del cambio climático, la gestión de residuos y el fomento del consumo responsable en las comunidades locales. El proyecto Ecoemprende Rural surge como respuesta para ofrecer a los jóvenes y emprendedores/as herramientas prácticas que les permitan liderar iniciativas ambientales, fortalecer su empleabilidad y contribuir a la sostenibilidad de sus territorios. La urgencia radica en activar a la juventud y a emprendedores/as como agentes de cambio, vinculando la protección del medioambiente con oportunidades de emprendimiento verde y arraigo territorial.

Este proyecto se encuentra estrechamente vinculado al funcionamiento de la Incubadora de Emprendimiento Social del Centro de Innovación Social y Territorial “La Estrella”, cuya primera convocatoria se encuentra en este momento en periodo de admisión de proyectos (más información AQUÍ). Esta incubadora de emprendimiento cuenta con un programa especializado de incubación orientado a transformar propuestas con impacto social en proyectos viables, sostenibles económicamente y con capacidad de generar un impacto positivo en el territorio oeste de la provincia de Salamanca.