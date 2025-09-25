Ciudad Rodrigo insiste en la recuperación de los trenes de viajeros ante el Ministerio, Renfe y ADIF

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, en representación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ha remitido al ministro de Transportes, Óscar Puente; y a los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández y Luis Pedro Marco, una nueva carta en la que les recuerda el “asilamiento ferroviario” al que está sometida Ciudad Rodrigo y su comarca y más ahora que Portugal recupera el próximo domingo, día 28, el transporte ferroviario de viajeros en la Línea de la Beira Alta hasta Vilar Formoso.

En su escrito, Marcos Iglesias, señala que “la posibilidad de viajar en tren es desde el próximo domingo posible tanto desde la frontera de Francia hasta Salamanca como desde Lisboa hasta la frontera con España en Vilar Formoso”, pero el viajero debe buscar otro medio de locomoción para llegar a Ciudad Rodrigo.

Finalmente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo les pide a los máximos responsables de los ferrocarriles españoles una reunión en la que poder tratar sobre la recuperación de las frecuencias de trenes hotel suprimidas durante la pandemia y la posibilidad de ampliarlas con más servicios.