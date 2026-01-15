Ciudad Rodrigo lanza el juego de investigación 'El Silencio de Carnaval' para investigar "robos" en equipo

El próximo sábado 31 de enero, los jóvenes a partir de 14 años podrán participar en este juego con inscripción gratuita

Cartel de juego de robos 'El Silencio del Carnaval' en Ciudad Rodrigo
Cartel de juego de robos 'El Silencio del Carnaval' en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El Centro Joven "La Parada" de Ciudad Rodrigo se prepara para una tarde cargada de suspense y adrenalina. El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 16:30 horas, las instalaciones del centro se convertirán en el escenario de "El Silencio de Carnaval", un innovador juego de investigación diseñado especialmente para el público juvenil.

La actividad invita a los participantes a poner a prueba sus dotes de deducción, trabajo en equipo y agilidad mental para resolver "robos" en equipo ocurridos durante las fiestas de carnaval. Una oportunidad, que desde el Consistorio, califican como "ideal" para disfrutar de un ocio alternativo, saludable y diferente en la localidad.

Las inscripciones son gratuitas y las plazas limitadas para garantizar la mejor experiencia de juego. Por ello, es imprescindible realizar una inscripción previa que se puede realizar enviando un mensaje o llamando al teléfono 666 111 772.

