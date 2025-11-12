Ciudad Rodrigo lanza el X Concurso de Decoración Navideña para impulsar el comercio local

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, dirigida por Paola Martín Muñoz, pone en marcha un año más el Concurso de Decoración Navideña, que este 2025 celebra su décima edición y que se desarrollará del 4 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. El objetivo es impulsar el comercio local y fomentar la participación vecinal en el embellecimiento navideño de calles, fachadas, balcones y escaparates.

La iniciativa pretende convertir la ciudad en un escenario navideño único, reforzando el atractivo turístico y dinamizando las compras durante la campaña de Navidad. Comerciantes y vecinos podrán decorar conjuntamente los espacios de sus zonas comerciales.

Como novedad consolidada, se vuelve a apostar por la temática de “Cuentos de Navidad”, permitiendo a los participantes reutilizar decoraciones de años anteriores y añadir nuevos elementos. Además, gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio de Salamanca, se impartirá un curso gratuito de escaparatismo navideño el 29 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en la UNED.

El concurso repartirá 2.200 euros en premios, incluyendo diplomas conmemorativos. Se premiarán las tres mejores decoraciones y el resto de participantes también recibirán compensación económica hasta un máximo de 200 euros por inscripción. Para participar será imprescindible que en cada zona decorada exista al menos un establecimiento comercial.

Las bases y el formulario de inscripción pueden descargarse en la web municipal, y las solicitudes deberán presentarse hasta el 26 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica.

La Concejalía de Comercio invita a comerciantes y vecinos a participar para “engalanar la ciudad, potenciar el comercio y vivir una Navidad más especial en Ciudad Rodrigo”.