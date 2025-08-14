Ciudad Rodrigo licita el proyecto del futuro centro de innovación Social “La Estrella”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sacado a licitación, con un precio de salida de 206.205 euros y un plazo de ejecución de 5 años, el contrato de Servicios de Arquitectura e Ingeniería para la redacción del “Proyecto Básico y de Ejecución del nuevo Centro de Innovación Social ´La Estrella´ para el desarrollo Local Sostenible de la provincia de Salamanca en Ciudad Rodrigo”.

El contrato, con un plazo de ejecución de 5 años, comprende también la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras, con las siguientes fases en la ejecución: un mes desde la formalización: planos de la edificación y de la intervención propuesta a nivel de anteproyecto. Un mes desde la aprobación del anteproyecto: proyecto básico y dos meses desde la aprobación del proyecto básico: proyecto de ejecución. La duración máxima del contrato 5 años.

Los interesados en este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el día 12 del próximo mes de septiembre.

El proyecto regulará la rehabilitación del edificio del antiguo centro de salud. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, el nuevo edificio se concibe como un espacio de colaboración abierta, que pondrá a disposición de los ciudadanos recursos y herramientas para desarrollar proyectos sociales.