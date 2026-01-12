Ciudad Rodrigo lleva su oferta turística a FITUR 2026

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA, Madrid. La ciudad estará representada en un stand compartido con Almeida, dentro del marco del Consorcio Transfronterizo que integran ambas localidades, promoviendo la colaboración turística entre España y Portugal.

Para facilitar la asistencia de los vecinos, el Ayuntamiento ha organizado un servicio de autobús el sábado 24 de enero. La salida será a las 7:00 horas desde la estación de autobuses, con regreso previsto sobre las 20:00 horas, y el precio del viaje será de 20 euros por persona.

La inscripción se realizará en la Tesorería municipal, proporcionando nombre, apellidos, DNI y un teléfono de contacto. Los asientos se asignarán por orden de inscripción, y el importe abonado no será reembolsable salvo por causa justificada y debidamente documentada.