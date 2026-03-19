Ciudad Rodrigo mejora las instalaciones de la Escuela Infantil y el colegio San Francisco

La Escuela municipal Infantil “José Manuel Hidalgo” y el colegio público “San Francisco” de Ciudad Rodrigo se han beneficiado del programa municipal de mejora de instalaciones educativas con una inversión en conjunto por parte del Ayuntamiento de algo más de 30.000 euros.

El alcalde, Marcos Iglesias; el teniente de alcalde y delegado de Instalaciones y Mantenimiento de Edificios, Ramón Sastre, y el edil de Deportes, Víctor Gómez, realizaron una visita a los dos centros educativos en los que “se han realizado estas actuaciones con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos”. Durante su visita, los responsables municipales estuvieron acompañados por los directores tanto de la Escuela Infantil, Mar Manzano, como del “San Francisco”, Juan José Moreno, que agradecieron la preocupación mostrada por el Ayuntamiento a la hora de atender las propuestas y necesidades de los centros educativos. Instalaciones con las máximas garantías y seguridad

En esta intervención, al igual que en las demás realizadas en centros escolares y parques públicos de Ciudad Rodrigo, se han optado por instalaciones de juegos infantiles que cumplen con las máximas garantías y seguridad para los pequeños usuarios. En concreto, en la Escuela Infantil se han colocado cinco elementos de juegos infantiles además del césped artificial, 80 metros cuadrados, mientras que en patio del colegio San Francisco la inversión se ha realizado para la adquisición y montaje de un conjunto de parque infantil, tres juegos de suelo (rayuela, tres en raya y twister) y suelo de caucho continuo para las dos zonas (162 m2).