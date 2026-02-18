Ciudad Rodrigo nombra ‘Toro más bravo’ del Carnaval a un astado de Hermanos Sánchez Herrero que salió en el encierro del martes

Ciudad Rodrigo ya tiene su 'Toro mas bravo', se trata del astado N° 23 de Hermanos Sánchez Herrero que participó en el encerro por las calles de Miróbriga este Martes de Carnaval. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que ha hecho un balance positivo del Carnaval del Toro en cuanto a las competencias municipales y la participación sin olvidar "el inicio dramático del primer día" que supuso el fallecimiento de un hombre por asta de toro en la capea nocturna. Marcos Iglesias ha querido iniciar su intervención para hacer balance dando el pésame a la familia por el triste suceso. “Es uno de los riesgos del carnaval y queremos transmitir nuestro pesar”, ha asegurado.

Un Carnaval que ha calificado de "intenso" en los preparativos por las complicaciones que dejaron las restricciones por la dermatosis y las dificultades para la celebración del bolsín Taurino, en el que el Ayuntamiento tuvo que hacer una aportación económica extraordinaria de 2.000 euros para adecuarse a la normativa. "Quitando todos estos escollos ha sido un carnaval con normalidad, bonito en el ámbito de lo que estaba en nuestra mano, con pocos elementos que han sido negativos exceptuando el inicio dramático”.

Balance Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo

Para el alcalde el Carnaval del Toro es "muy intenso" con "27 toros en las calles que hacen que sea un evento de riesgo. Es un carnaval taurino que ha destacado por la calidad de los astados, que han estado a la altura de un Carnaval como el nuestro. Creo que hemos mantenido y superado el nivel que tiene este Carnaval", ha añadido.

También ha destacado la calidad de las novilladas de este año, la instalación de baños portátiles y los camiones premium, que “ha sido muy bien valorado por la gente”, así como el refuerzo de la limpieza. De hecho, los trabajadores municipales han recogido estos días 121.500 kilos de basura.