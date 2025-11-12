Ciudad Rodrigo organiza el cuentacuentos 'Kikiricuentos' para fomentar la igualdad de género desde la infancia

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de Igualdad, ha convocado a las familias a participar en el cuentacuentos infantil 'Kikiricuentos', una actividad diseñada para promover la igualdad y el respeto mutuo entre los más jóvenes.

La sesión lúdica y educativa, dirigida a niños y niñas a partir de 4 años, se llevará a cabo el próximo viernes 14 de noviembre a las 18:30 horas en el Espacio I.

La iniciativa, liderada por la concejala Ana Castaño, forma parte del programa de actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su objetivo es utilizar el poder de los cuentos como herramienta de sensibilización y coeducación, buscando la eliminación de estereotipos de género.

La concejala Ana María Castaño García destacó la importancia de estos actos: "Actividades como esta son fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa, donde la igualdad y el respeto formen parte de la educación desde la infancia".

Durante la sesión, las familias disfrutarán de historias llenas de imaginación, valores positivos y un espacio de aprendizaje conjunto.