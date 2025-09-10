Ciudad Rodrigo pide al Gobierno la mejora de la travesía de la Nacional 620 y de las rotondas de acceso a la A62

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo instará al Gobierno central y al Ministerio de Transportes a la rehabilitación de la travesía de la Nacional 620 y las rotondas de acceso a la A62. Así ha sido aprobado en el pleno celebrado en la ciudad a través de una petición del grupo municipal del Partido Popular que denuncia el pésimo estado del tramo de la travesía de la N-620 desde el Puente Nuevo hasta las rotondas de acceso a la Autovía en dirección a Portugal y de la propia carretera nacional hacia Carpio de Azaba.

“Se trata de un tramo de la carretera Nacional 620 que pasó a su consideración de travesía a su paso por Ciudad Rodrigo tras la apertura en julio de 1996 de la variante de la Autovía A62, poniendo fin al elevado tránsito de turismos y camiones. Tres décadas después, la intervención del Gobierno central en esta travesía ha sido puntual y de escasa incidencia”, recoge la moción aprobada por unanimidad por el pleno. "Una falta de atención a la travesía por parte del Gobierno central y del Ministerio de Transportes que contrasta con la dedicación del Ayuntamiento mirobrigense que, además de realizar una intervención de urgencia con el asfaltado del Puente Nuevo debido al pésimo estado de la calzada a pesar de no ser de su competencia", aseguran desde el Ayuntamiento.

En los últimos meses se ha realizado también el reasfaltado y renovación de la señalización horizontal (repintado) de la zona de la rotonda del Cruce, al mismo tiempo que en estos días se está llevando a cabo la reposición de 93 señales verticales a lo largo de la travesía desde la avenida de la Constitución (entrada desde Salamanca) hasta el mismo Puente Nuevo (salida hacia Cáceres y Portugal)

En la moción ahora aprobada de nuevo por unanimidad de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE y VOX), se exige por enésima vez al Gobierno Central y al ministro de Transportes, Oscar Puente que el Gobierno proceda a la reparación en la medida que sea necesaria del tramo de la travesía de la antigua Nacional 620 desde el Puente Nuevo de Ciudad Rodrigo hasta las rotondas de acceso a la Autovía de Castilla en dirección a Portugal. De igual forma piden que se reasfalten y adecúen las rotondas de acceso a Ciudad Rodrigo desde la Autovía. También que se dé traslado de esta moción al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y a las delegaciones correspondientes en la provincia de Salamanca. Una vez aprobada la moción, los acuerdos contenidos serán trasladados al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la esperanza puesta por el equipo municipal de gobierno que encabeza Marcos Iglesias de que se reciba una repuesta positiva a las peticiones realizadas y se anuncien las intervenciones necesarias y urgentes tanto en la travesía de la Nacional 620 como en las rotondas de acceso a la Autovía de Castilla.