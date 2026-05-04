Ciudad Rodrigo pone fecha a su marcha por el Parkinson

Ciudad Rodrigo ya ha puesto fecha para la segunda edición de la Marcha por el Parkinson organizada por el proio consistorio y la asociación salmantina. Los concejales Joana Veloso y Víctor Gómez, junto a la logopeda de la Asociación Parkinson de Salamanca, Sandra Corvo, han sido los encargados de presentar la iniciativa animando a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha solidaria. La fecha para su celebración será el 17 de mayo y tendrá un recorrido de 4,5 kilómetros que será accesible.

La ruta arrancará a las 10.00 horas de la mañana con el reparto de dorsales y camisetas en los portales del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. La salida será a las 11.00 horas. El recorrido se realiza por zona urbana y la llegada será a la plazuela de Buen Alcalde, donde habrá un sorteo con donativos de todos los de todos los patrocinadores que que han colaborado en la marcha, que ya aprovechamos para darle las las gracias, según han explicado los organizadores.

Las inscripciones ya están abiertas, se pueden realizar en el formulario en esta dirección https://forms.gle/n431xDmXhRU1qnCW6 o a través del QR de los carteles, tamibén presencialmente en la Clínica Cortés.

Los que tengan camiseta del año pasado podrán inscribirse con la opción solo dorsal y reutilizarla.