Ciudad Rodrigo presenta el programa de la XXIV Feria del Caballo, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre
La exposición fotográfica y las actuaciones en directo completan una programación pensada para todos los públicos
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado oficialmente el programa de la XXIV Feria del Caballo, una de las citas más destacadas del calendario ganadero y festivo de la comarca, que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre. La presentación ha corrido a cargo del teniente de alcalde Ramón Sastre, la delegada de Ferias Ganaderas Joana Veloso, y el edil de Festejos Víctor Gómez.
El evento, que cada año reúne a ganaderos, aficionados al mundo ecuestre y público general, volverá a contar con una intensa programación de actividades, destacando como principales alicientes el Gran Premio del Concurso Nacional de Doma Vaquera 2* y el tradicional Concurso de Apartado de la Vaca.
Además, como prólogo a la feria, el día 18 de septiembre se abrirá al público una exposición con las fotografías ganadoras del concurso municipal de los últimos años, rindiendo homenaje a la tradición ganadera y a la estética del mundo equino.
Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la apuesta por mantener el carácter popular, participativo y ganadero del evento, reforzando al mismo tiempo su vertiente cultural y musical con una completa programación de actuaciones en directo, cuyos detalles también fueron desvelados durante la presentación con el objetivo de atraer a públicos de todas las edades.
También te puede interesar