Ciudad Rodrigo presenta a la que será la Corte de Honor del Carnaval del Toro 2026

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado en la tarde de este sábado 6 de diciembre a la que será la Corte de Honor del Carnaval del Toro 2026.

La reina del Carnaval será Lucía Bernal González, de 17 años y natural de municipio, estudiante de 2º Bachillerato y próxima alumna del doble grado de Ciencias Políticas y Administración Pública y Filosofía. Las damas serán: Lidia de la Nava Cortes, de 23 años, de Puebla de Yeltes; Noa Hernández Zato, de 17 años, también de Ciudad Rodrigo; Gloria Muñoz Rivero, de 18 años, de Ciudad Rodrigo; y Sandra Ballesteros Malmierca, de 17 años, que actualmente vive en un pueblo de Badajoz pero es natural de Miróbriga.

Según ha desgranado el alcalde del municipio, Marcos Iglesias, las cuatro han vivido desde pequeñas la festividad del Carnaval del Toro, por lo que sienten una gran pasión por esta fiesta que se vive con total intensidad durante cinco días. Los cinco días del año más esperados por los vecinos de este pueblo.

Elección de la Corte de Honor del Carnaval del Toro 2026 | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

En anteriores ocasiones, la Corte de Honor solamente ha contado con tres mujeres, una reina y dos damas, debido a la escasa participación, pero este años serán cinco.

El alcalde ha felicitado a las cinco jóvenes que asumen este papel desde este mismo sábado y que no solamente van a participar en los festejos taurinos que ocupan la mayor parte de la programación, sino también en los pregones previos y en las actividades que el Consistorio tenga preparadas para estas fechas y donde ellas tendrán que estar presentes.

El Carnaval del Toro 2026 se celebrará del 13 al 17 de febrero.