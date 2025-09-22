Ciudad Rodrigo propone ceder parcelas junto al parque de bomberos para hacer vivienda pública

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha solicitado a la Junta de Castilla y León sumarse al “Protocolo entre la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales para la promoción de Vivienda Pública en venta con bonificación para jóvenes menores de 36 años, en municipios de menos de 20.000 habitantes”, una iniciativa que comprenderá la cesión gratuita de parcelas urbanas municipales afectadas en favor de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (Somacyl).

Parcelas viviendas para jóvenes en Ciudad Rodrigo | AYTO_CIUDAD_RODRIGO_CASAMAR

Este interés en sumarse a la acción de la Junta de Castilla y León en la promoción de Vivienda Pública ya fue puesto de manifiesto por el alcalde, Marcos Iglesias, a la directora general de la Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, en su visita a la ciudad para la entrega de las viviendas rehabilitadas en el antiguo Parque de Camineros.

Siguiendo la guía de protocolo elaborada, desde este Ayuntamiento se publicó el pasado mes de julio un Bando de la Alcaldía para sondear potenciales demandantes de vivienda con arreglo a los requisitos básicos a cumplir dispuestos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En este Bando, se hacía constar que “la idea inicial es habilitar nueve parcelas urbanas municipales, en tipología residenciales unifamiliares y adosadas, en las calles Rio Huebra con seis y Juan Pablo I con tres, con una superficie de 170 m2 cada una y en la que construirán sendas viviendas unifamiliares”. Transcurridos más de dos meses desde su publicación, se han presentado en el registro municipal electrónico de documentos sesenta y cinco solicitudes.