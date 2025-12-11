Ciudad Rodrigo recibe 400.000 euros para crear el Hub Lab Transfronterizo de Innovación Abierta

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a una subvención de 400.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el objetivo de financiar la puesta en marcha del Hub Lab transfronterizo de Innovación Abierta, un proyecto para fomentar la cooperación e implementar el intercambio de conocimiento a ambos lados de la frontera con Portugal, capacitación, investigaciones, experiencias e información técnica dentro del ámbito del Plan Socioeconómico de La Raya.

El objetivo del proyecto es promocionar la innovación en las zonas del Plan Socioeconómico de La Raya fomentando la cooperación transfronteriza así como facilitar la transferencia tecnológica y la innovación aplicada entre los centros de investigación y el sector productivo, explorando capacidades tecnológicas, desarrollando una plataforma sectorial de I+D, proyectos piloto conjuntos y jornadas técnicas especializadas, en coordinación con los centros tecnológicos de Castilla y León, centros de investigación y los diferentes agentes del territorio.

Se desarrollarán encuentros transfronterizos en innovación, campañas de sensibilización y acciones específicas dirigidas a sectores estratégicos y se creará un equipo multidisciplinar formado por un técnico en cooperación transfronteriza y un auxiliar de cooperación, así como la infraestructura y equipamiento dentro del Centro de Innovación Social La Estrella.

El periodo de ejecución estará comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.