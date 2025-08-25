Ciudad Rodrigo refuerza la Feria de Teatro con nuevas infraestructuras culturales

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha reafirmado su compromiso con la Feria de Teatro de Castilla y León con una inversión de más de 31.600 euros destinada a la adquisición de dos nuevas infraestructuras culturales: una grada desmontable y una estructura escénica. Ambos elementos estarán disponibles para la asociación Cívitas A.T., encargada de la organización del evento, y quedarán a disposición del municipio para futuros usos culturales.

La grada desmontable, con un coste de 17.911,56 euros, será utilizada por primera vez en el salón de actos del colegio de las Misioneras-Teresianas, uno de los escenarios de la XXVIII Feria de Teatro que arranca mañana, martes 24. Con capacidad para 80 personas, este equipamiento no solo mejora la visibilidad y comodidad del público, sino que también permite usos parciales como pequeños escenarios o tarimas, optimizando el espacio disponible para distintos actos culturales a lo largo del año.

Ciudad Rodrigo Gradas Feria Teatro | AYTO_CIUDAD_RODRIGO_CASAMAR

Por otro lado, la nueva estructura escénica, con una inversión de 13.679,29 euros, consiste en un soporte de 6x6 metros preparado para iluminación, atrezo y telones de fondo. Esta infraestructura se incorpora también al salón de actos de las Misioneras-Teresianas durante la feria, aunque su versatilidad permitirá su utilización en otros eventos culturales organizados por el Consistorio.

Con esta doble adquisición, el Ayuntamiento no solo enriquece la oferta de la Feria de Teatro, sino que fortalece de forma permanente la infraestructura cultural del municipio, ofreciendo mejores condiciones técnicas y de aforo para espectáculos y actividades.