Ciudad Rodrigo renueva 421 luminarias para un ahorro energético de más de 74.000 € al año

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado un paso crucial hacia la eficiencia energética y la mejora de la seguridad ciudadana al sacar a licitación la renovación de 421 luminarias de alumbrado público.

El contrato, con un precio de salida cercano a los 300.000 euros, tiene como objetivo la sustitución de las actuales lámparas de vapor de sodio por tecnología LED de última generación.

La iniciativa, impulsada por la Delegación municipal de Alumbrado Público, que gestiona Rubén Benito, proyecta un ahorro energético estimado de 74.151,86 € al año.

Además del considerable descenso en el consumo, la actuación mejorará significativamente la iluminación viaria, contribuyendo directamente a una mayor seguridad en las zonas afectadas.

Zonas beneficiadas y pasos de peatones reforzados

Las mejoras se centrarán en distintas áreas del exterior del recinto amurallado, incluyendo buena parte de Sanjuanejo, el barrio del Valle de San Martín, y los entornos de las Tres Columnas, la rotonda del Árbol Gordo y el barrio de San Cristóbal.

Un punto clave del proyecto es la iluminación específica de pasos de peatones considerados deficientes.

Mediante luminarias diseñadas para este fin, se busca una clara prevención de atropellos en varios puntos de las avenidas Agustín de Foxá, Béjar, España y Salamanca.

La renovación no solo busca el ahorro y la mejora lumínica, sino que también cumple con la normativa más reciente, promoviendo el uso más racional de la energía y evitando la contaminación lumínica del hemisferio superior.

Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de octubre de 2025 para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses desde su adjudicación.