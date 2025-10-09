El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo renueva el apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2025/2026 con el objetivo de mantener la extensión de la UNED en Zamora en la sede de Ciudad Rodrigo, un respaldo transmitido por el alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada municipal de Educación, Paola Martín Muñoz, en el transcurso de la reunión mantenida con el director de la extensión zamorana, Antonio Rodríguez González, y el coordinador en la provincia de Salamanca, Aquiles Magide.

En este encuentro se ha destacado la celebración del 40 aniversario de la UNED en Zamora y los 27 años de apertura de la extensión de Ciudad Rodrigo, agradeciendo los responsables universitarios “el apoyo constante del Ayuntamiento y su disposición a colaborar en este proyecto educativo y cultural de referencia en la comarca”.

El Centro de la UNED en Ciudad Rodrigo contó el pasado curso con 156 estudiantes matriculados en los diferentes grados y cursos disponibles, una cifra que supone estabilidad frente a años anteriores y que “refleja el interés constante por la formación universitaria en Ciudad Rodrigo”.

El alcalde, Marcos Iglesias, destacó la oportunidad que supone para los habitantes de Ciudad Rodrigo el poder cursar estudios que de otra forma no podrían por razones personales, laborales o familiares, haciendo un llamamiento especial “a aprovechar la formación que se ofrece a los mayores de 25 años para el acceso a la Universidad, además de los grados, posgrados, idiomas y másteres”.

Los grados más demandados en el Centro de la UNED en Ciudad Rodrigo han sido Psicología, Derecho e Historia del Arte.