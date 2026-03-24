Ciudad Rodrigo renueva luminarias en el centro histórico y los barrios

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha realizado una apuesta firme por una localidad más iluminada, eficiente y responsable con el medio ambiente.

Con una inversión de 300.000 euros, el consistorio mirobrigense ha renovado un total de 450 luminarias repartidas por diferentes barrios del municipio, incluyendo el casco histórico. Con esta medida, tal y como indican desde el Ayuntamiento, se logra un ahorro energético de 60.000 euros anuales.

En ese sentido el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha reconocido que esta obra es un paso importante y “una buena actuación” al mejorar las luminarias de la zona de la entrada de la puerta de Mayuelas, en las calles Julián Sánchez, Cardenal Pachecho, la plaza del Buen Alcalde, así como, las calles Sánchez Arjona, Colegios y Velayos.

“Sabíamos que dentro del centro histórico hay una serie de necesidades, sobre todo porque en su momento cuando cambiaron parte de las luces, pues quizás le restaron luminosidad, pero con este cambio creo que es muy beneficioso para el conjunto del centro y sobre todo para estos espacios tan transitados”, ha afirmado Iglesias, quien también ha reconocido las reivindicaciones vecinales que “nos trasladan” y que “poco a poco” van haciendo efectivas.

Por otro lado, también ha hablado de otras zonas fuera del centro histórico que se irán reformando en los próximos días como en el Valle San Martín o en Sanjuanejo: “se está comenzado una importante sustitución de luminarias. Nada más y nada menos que en torno a 300.000 euros, lo que va a suponer mayor luz, menos emisiones y, sobre todo, ahorro para el Ayuntamiento”.

Además de ese ahorro, el alcalde también ha destacado que la obra supone mejoras de seguridad: “Nuestros barrios están más iluminados y eso redundará lógicamente en una mayor visibilidad y en un mayor confort para los ciudadanos”.