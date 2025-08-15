Ciudad Rodrigo renueva la señalización en los pasos a nivel para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la delegación de Seguridad y Movilidad, ha llevado a cabo una intervención para mejorar la seguridad en los dos pasos a nivel que aún existen cerca del núcleo urbano. El proyecto, financiado con fondos propios, ha consistido en la renovación de toda la señalización de la zona.

Ciudad Rodrigo Pasos a Nivel | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El delegado municipal de Seguridad y Movilidad, Rubén Benito, ha visitado las áreas junto al alcalde, Marcos Iglesias, mientras se ejecutaban las obras. Benito destacó que se han instalado cerca de 60 nuevas señales verticales en los pasos a nivel de Finca Palomar, en Ivanrey, y en Terralba.

Esta actuación busca adecuar la señalización a la normativa vigente, garantizando así una mayor seguridad para los vehículos que transitan diariamente por estos caminos. La renovación es un paso crucial para prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos en puntos de riesgo.