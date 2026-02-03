Ciudad Rodrigo repartirá pulseras centinela con detector de sumisión química durante el Carnaval del Toro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo repartirá pulseras centinela con detector de sumisión química dirigidas a los más jóvenes, como el alumnado de bachillerato de los dos institutos durante la celebración del Carnaval del Toro. Esta es una de las medidas que pondrá dentro de la campaña “No es No” para prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas y que está financiada con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El objetivo del reparto de pulseras, que tendrá lugar el viernes de Carnaval, tiene como objetivo reforzar la autoprotección, facilitar la detección precoz de situaciones de riesgo y activar con mayor rapidez los protocolos de atención.

Las pulseras centinela pueden detectar un mínimo de dos drogas, las más comunes en casos de sumisión química como pueden ser la ketamina o el GHB o éxtasis líquido o hasta 22 en el caso de las pulseras más completas. Si llevas la pulsera y sospechas de que han echado algo en la bebida se puede comprobar dejando caer unas gotas en el medidor que incluye la pulsera.

La campaña incluye además otras iniciativas como colaborar con los hosteleros de la localidad, que tendrán vasos reutilizables con el lema y abanicos con mensaje y teléfonos de atención. También se pintará el slogan “No es no” en las agujas del recorrido de los encierros y desencierros, se lanzarán pelotas gigantes con el lema de la campaña durante el campanazo, la recogida de barretas y antes de la capea nocturna del viernes y también habrá difusión en los medios, web y redes sociales.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se hace un llamamiento a la participación y colaboración de toda la ciudadanía para disfrutar de un Carnaval del Toro basado en el respeto, la igualdad y la tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión sexual.