Ciudad Rodrigo será el centro ornitológico regional a principios de noviembre

La antigua estación del tren es el lugar que acogerá el 27 Campeonato de Exposición Ornitológico de Castilla y León que se celebrará en Ciudad Rodrigo del 1 al 9 de noviembre. Un certamen que goza de gran popularidad y atrae a muchos aficionados. El programa incluye la recepción de los pájaros para el día 1 y se prolongará hasta el 9, con la entrega de los premios.

La exposición se abrirá del martes al sábado, los días previos serán los de celebración del certamen. Esta 27 edición se ha convertido en un acontecimiento importante para el que esperan una gran asistencia de pájaros, destacando los jóvenes que han apostado por esta afición. Un encuentro que reúne a criadores de todo el territorio nacional y que ya se pueden inscribir hasta el día 26 de octubre.

Un encuentro que pone en relieve el gran trabajo que hacen los criadores.