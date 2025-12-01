Ciudad Rodrigo sube el presupuesto de la urbanización del polígono industrial “Terralba” hasta 1,6 millones de euros

Hasta 1,6 millones de euros ha subido el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo la licitación de la obra de urbanización del polígono industrial ‘Terralba’. Se trata de un sector situado junto a la entrada norte de Ciudad Rodrigo, en paralelo a la A-62 de 34.365 metros cuadrados.

El objetivo del Ayuntamiento es dotar a la ciudad de suelo industrial atractivo para las empresas que se quieran asentar en la zona. “Sin suelo industrial con todos los servicios no hay posibilidad de fijar nuevas empresas. Ante este déficit histórico, la creación de suelo ha sido un objetivo que lo hemos tenido muy presente”, ha asegurado el alcalde de la ciudad Marcos Iglesias.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 1.625.348,79 euros con un plazo de ejecución de nueve meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de diciembre de 2025.

Planeamiento polígono industrial Terralba en Ciudad Rodrigo

El proyecto de urbanización presenta una parcelación con más de cuarenta parcelas de uso industrial de diversos tamaños, así como zona de aparcamiento.

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo junto con los propietarios de los terrenos privados que junto a los públicos conforman el Sector 23.1 busca la creación de un nuevo polígono industrial denominado “Terralba” y situado al lado mismo de la Autovía de Castilla A62 en la entrada norte a Ciudad Rodrigo. El proyecto quedó desierto en 2023, cuando se celebró su primera licitación, por lo que el Ayuntamiento ha optado por una revisión al alza de los precios con el fin de animar a las empresas del sector a participar en la licitación. Tanto los pliegos como la documentación se encuentran alojados en el Portal de Contratación del Estado.

Esta licitación de obra pública para la creación de suelo industrial por parte del Ayuntamiento mirobrigense coincide en el tiempo con la abierta por la Junta de Castilla y León, con un presupuesto de más de 8,2 M€ para la ampliación del Polígono “Las Viñas” de Miróbriga.