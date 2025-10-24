Ciudad Rodrigo suspende su concurso ornitológico por la gripe aviar

Ciudad Rodrigo ha suspendido la 27 edición de su Campeonato Exposición Ornitológica de Castilla y León por las restricciones impuestas por la aparición de nuevos focos de gripe aviar en España que se iba a celebrar en Ciudad Rodrigo del 1 al 9 de noviembre. Cabe recordar que en este certamen participan criadores de todos los puntos de España durante más de una semana. Esto ha hecho que la organización haya tenido que suspéndelo para evitar el movimiento de aves entre comunidades autónomas.

Madrid ha sido la última comunidad en la que han aparecido varios focos y eso conlleva restricciones de movimiento.