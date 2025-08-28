Ciudad Rodrigo suspende los fuegos artificiales y el espectáculo pirotécnico ‘Scura Splats’ por la alerta de incendios

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha anunciado la suspensión del castillo de fuegos artificiales previsto para el próximo sábado 30 de agosto a las 23:15 horas. La medida se adopta tras confirmarse la prórroga de la alerta por riesgo de incendios forestales, que impide la realización de actividades con material pirotécnico.

La decisión también alcanza al espectáculo Alien’s Foc, de la compañía Scura Splats, incluido en la programación de la Feria de Teatro para ese mismo día a las 22:30 horas. Se trata de una propuesta itinerante con un uso intensivo de pirotecnia, lo que hace inviable su representación en el actual contexto de riesgo.

El Consistorio, en coordinación con la organización de la Feria, ha confirmado que Alien’s Foc no se perderá del todo: volverá a programarse en la edición de 2026, permitiendo que el público disfrute de la obra en condiciones seguras.

Con estas decisiones, Ciudad Rodrigo refuerza su compromiso con la prevención de incendios y la seguridad ciudadana, en un verano marcado por altas temperaturas y la necesidad de extremar precauciones.