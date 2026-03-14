Ciudad Rodrigo tendrá una red de calor sostenible que dará energía a varios edificios públicos

El Instituto Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo será uno de los edificios que tendrán energía térmica de la red de calor

Es un sistema eficiente, sostenible y más económico que permitirá que varios edificios de Ciudad Rodrigo se suministren de calor de forma conjunta. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León ha dado luz verde a la segunda red de calor sostenible que se instalará en la provincia de Salamanca y Ciudad Rodrigo ha sido la localidad elegida para ello.

Así, el SOMACYL ha sacado a licitación la redacción del proyecto de la que será la futura Red de Calor Sostenible de Ciudad Rodrigo, que está cofinanciada por la UE. El objetivo de poner en marcha este tipo de sistemas es que desde Medio Ambiente se pretende impulsar el despliegue de la generación renovable y mejorar la eficiencia energética, además de reducir los gases de efecto invernadero y el consumo energético.

La red de calor estará compuesta de una central de generación de energía térmica, que estará situada en el polígono industrial de ‘Los Chabarcones’, en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados. Tendrá una o dos calderas con combustible de anilla forestal. Desde allí saldrá una red que conectará con los edificios a los que dará servicio, que tendrán que tener una subestación de intercambio de energía térmica.

Trazado red de calor de Ciudad Rodrigo | SOMACYL

La red suministrará energía térmica a la piscina climatizada, el pabellón polideportivo, la escuela infantil, el IES Fray Diego Tadeo, el CEIP Miróbriga y el centro de salud. Además, se podrán incorporar otros tres edificios adicionales durante la fase de redacción del proyecto.

Una vez que comiencen las obras su ejecución será de un año. El proyecto se encuentra en su fase más inicial ya que el SOMACYL ha sacado a licitación la redacción del mismo por un importe de 83.080 euros.

Una red de calor es un sistema centralizado que produce energía térmica en una planta central y la distribuye a múltiples edificios a través de una red de tuberías subterráneas, utilizando agua caliente o vapor para proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria.