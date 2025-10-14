Ciudad Rodrigo trabaja en la prevención de inundaciones

El alcalde, Marcos Iglesias, acompañado por el teniente de alcalde, Ramón Sastre, y los delegados municipales en competencias de Protección Civil, Víctor Gómez y Rubén Benito, han mantenido esta mañana una reunión técnica sobre inundaciones con la Policía Local, la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Duero y con técnicos del Ayuntamiento para prever, informar y anticipar las diferentes emergencias que se puedan producir por este tipo de alertas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo habia solicitado a la Condefeción la deforestación del cauce del Águeda para evitar inundaciones si se dan lluvias intensas. Algo que ya ocurrió el pasado mes de enero cuando el cauce del río se desbordó por las intesas lluvias que pusieron en alerta a la provincia.