Ciudad Rodrigo ultima los preparativos para un Martes Mayor con 191 puestos y sabor internacional: estos son los admitidos

Ciudad Rodrigo ya cuenta los días para celebrar la XXXIX edición del Martes Mayor, que este año se desarrollará el 12 de agosto en el corazón del casco histórico, dentro de las murallas. La cita, que cada verano convierte las calles en un gran escaparate al aire libre, reunirá a un total de 191 puestos procedentes de 14 provincias españolas y de Portugal.

Los visitantes podrán recorrer espacios tan emblemáticos como la Plaza Mayor, la Rúa del Sol, San Juan, Colada, Cardenal Pacheco, Julián Sánchez, Plaza del Conde, Plaza del Buen Alcalde, Jazmín, Madrid y Registro, que se llenarán de comercio, artesanía, gastronomía y propuestas infantiles. En total, se instalarán 92 puestos de comercio, 56 de artesanía, 19 de asociaciones e instituciones, 16 dedicados al público infantil y 8 de hostelería.

La edición de este año contará con 33 puestos que participan por primera vez, lo que aportará frescura y novedades a una cita que también mantiene la esencia de ediciones anteriores. Entre ellos habrá artesanos del cuero, creadores de bisutería, productores de quesos y embutidos, y comerciantes que ofrecerán desde moda hasta artículos de decoración.

Como complemento, se habilitará el “Rincón de Portugal” en los soportales del Ayuntamiento, con una representación de municipios lusos que presentarán su oferta turística, gastronómica y artesanal, reforzando el carácter transfronterizo del evento.

El horario de venta será de 10:00 a 15:00 horas, y el tráfico quedará restringido en las calles afectadas desde primera hora de la mañana. El Martes Mayor no es solo un mercado, sino una jornada de exaltación del comercio local y regional que fomenta el encuentro entre culturas y tradiciones, atrayendo a miles de visitantes que convierten a Ciudad Rodrigo en un vibrante punto de encuentro estival.

Una oportunidad única para disfrutar de compras, degustaciones y actividades en un ambiente festivo que combina historia, patrimonio y dinamismo comercial.