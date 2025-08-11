Ciudad Rodrigo ultima los preparativos para el Martes Mayor 2025 con restricciones de tráfico y medidas especiales para hostelería

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado el bando con las normas que regirán la celebración del Martes Mayor 2025, que este año tendrá lugar el martes 12 de agosto. La cita, que alcanza su XXXIX edición, volverá a llenar el casco histórico de puestos, visitantes y actividades, en una jornada que conmemora el privilegio concedido por los Reyes Católicos en 1475 para celebrar un mercado franco.

Desde las 8:00 horas se cerrará al tráfico rodado gran parte del entorno comercial del centro histórico, salvo algunas calles habilitadas. El estacionamiento quedará prohibido desde las 06:00 horas del lunes 11 en las vías afectadas, como Rúa del Sol, Plaza Mayor o Julián Sánchez, entre otras. Solo podrán acceder hasta las 10:00 horas del martes quienes cuenten con licencia municipal para instalar un puesto.

La jornada comercial se desarrollará de 10:00 a 15:00 horas, aunque desde las 8:00 horas los operarios municipales guiarán la instalación de los expositores, que deberán mostrar la licencia en lugar visible. Las terrazas de bares ubicadas en zonas con puestos —como la Plaza Mayor— no podrán instalarse hasta las 16:00 horas.

Entre las medidas, el bando recuerda la prohibición de usar vasos de cristal en la vía pública, la obligación de mantener abiertos los servicios y lavabos, y la limitación del volumen de música según la Ley del Ruido de Castilla y León. Además, queda prohibida la instalación de altavoces en la calle sin autorización expresa.

A partir de las 16:00 horas podrán instalarse escenarios para eventos musicales, siempre que no bloqueen el paso de emergencias y finalicen antes de las 21:00 horas. Como colofón, se celebrará un concierto que se prolongará hasta las 2:30 horas de la madrugada. Los locales con barras en la vía pública deberán retirarlas y dejar el espacio limpio una vez finalizada la actividad.

El alcalde, Marcos Iglesias, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que esta fiesta “eminentemente comercial y de orgullo local” transcurra con normalidad y resulte agradable para mirobrigenses y visitantes.