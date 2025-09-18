Ciudad Rodrigo se une a la celebración del Día del Turismo con un Escape Room

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Turismo que encabeza Belén Barco, se suma a la celebración del Día del Turismo, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, y que este año lleva como lema “Turismo y Transformación sostenible”. Con una propuesta para todos los públicos, se ofrece el escape room inmersivo “Error 404, escapa del pasado”. La actividad se llevará a cabo en el Convento de San Francisco, escenario perfecto para acoger a vecinos y turistas y ofrecerles una experiencia única, creada para esta conmemoración.

El escape room contará con cuatro pases a lo largo de la jornada, dos en horario de mañana a las 11:30 y las 12:30 horas y dos en horario de tarde a las 17:00 y a las 18:30 horas.

Las inscripciones gratuitas podrán hacerse desde hoy, día 17, en la Oficina de Turismo en la Plaza Mayor, 27 o a través del correo electrónico ofiturismo@aytociudadrodrigo.es o el teléfono 664.64.65.80.