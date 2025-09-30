Ciudad Rodrigo clausura sus talleres de empleo

El alcalde, Marcos Iglesias, acompañado del teniente de alcalde, Ramón Sastre, la delegada de Formación para el Empleo, Vanesa García, y el delegado de Parques y Jardines, José Manuel Jerez han entregado los certificados de profesionalidad de los programas mixtos de formación AFE Asistir y AFE Riberas en el acto que ha tenido lugar este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En el programa de AFE Asistir de los ocho participantes sólo seis completaron el curso que duro 6 meses, desde abril a septiembre, y que impartieron las docentes del programa Rocío Corchete Rubio y Virginia Hernández Gómez. Un programa que ha estado financiado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el ECYL con 236.415,04€.

En el programa de AFE Riberas los diez alumnos completaron el curso que también duro 6 meses, desde abril a septiembre, y que impartió el docente Fernando Ramos. Un programa que ha estado financiado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el ECYL con 176.920 €.