El Carnaval del Toro se prolongará desde el viernes 13 hasta el martes 17

Comienzan el montaje de los tablaos para el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo | Ayto Ciudad Rodrigo

Este sábado 7 de febrero, la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo ha inaugurado los preparativos para el Carnaval del Toro: ya ha comenzado el el montaje de los tablaos, labor declarada Bien de Interés Cultural, para su celebración.

Su alcalde, Marcos Iglesias, considera todo un espactáculo cómo "en apenas horas o pocos días puede lograrse el levantamiento de esta plaza". Da la enhorabuena a sus montadores y desea que pueda continuar "por muchos años más".

Este año, el Carnaval del Toro se prolongará desde el viernes 13 hasta el martes 17.

