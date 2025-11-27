Los cortometrajes premiados en la reciente edición del FICCION se podrán ver este viernes en Ciudad Rodrigo

Los cortometrajes premiados en la reciente edición del FICCION de Ciudad Rodrigose podrán ver este viernes, 28 de noviembre. En esta jornada se podrá ver Sara, una de las cintas internacionales participantes en esta edición, que se alzó el premio 7Tau al Mejor Cortometraje de Ficción. Dirigida por la peruana Ariana Andrade Castro, cuenta la historia de una niña de nueve años que descubre la verdadera profesión de su padre. El filme también se llevó la mención especial Signis España.

También París 70, que obtuvo dos premios, el de interpretación a Luisa Gavasa y Alain Hernández con el premio 7Tau ex aequo a la Mejor Interpretación por Paris 70, un emotivo relato familiar entre un hijo y una madre con demencia, proyecto premiado también con el Premio Especial 7Tau Denis Rafter.

El filme Canillitas, de Raúl de la Fuente, galardonado con el premio 7Tau al Mejor Documental, un filme que refleja la situación vivida por muchos menores en varios países de América, forzados a buscarse la vida con sus canillas (piernas) para poder ayudar a sus familias.

En esta exhibición también podrá verse El premio 7Tau a la Mejor Película de Animación Urban Duo, una de las propuestas internacionales del cineasta chino Hongyu Yue, que se desarrolla en la bulliciosa ciudad de Shanghái y muestra las diferentes maneras de vivir que la ciudad ofrece.

Así mismo podremos ver de nuevo el galardón 7Tau a la Mejor Banda Sonora Original que fue para Josué Vergara, por AER, filme dirigido por él y que narra su proceso de composición para el Ejército del Aire y del Espacio español.

Denis Rafter ha sido reconocido con el Premio Especial 7Tau in memoriam a Roberto Báez al Mérito Cinematográfico, y el ganador del premio 7Tau a la Mejor Película de divulgación científica UPM ha ido a parar a El gran ascenso, de Andrés Herrero San Casto, un falso documental que cuenta la historia del desarrollo del ascensor en el siglo XX.

También se proyectará uno de los premios del público del FICCI-ON OFF RURAL, 893KM de Rubén Guindo, que obtuvo el premio ex aequo con La mía voz de Ana Aznárez Yera.

Por otro lado el cine Juventud, con la colaboración de Kinema Siete proyectará Te protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, que recibió dos galardones. El largometraje Te protegerán mis alas obtuvo el Premio Especial 7Tau del público y el premio “Que bello es vivir”, otorgado por la asociación CINEMANET, que han celebrado el trabajo de la cinta mostrando una conmovedora historia de la esperanza y la generosidad humana. Esto será el jueves día 4 de diciembre a las 17:00 h.

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo FICCI-ON está organizado y promovido por Kinema Siete y Stellarum Films, con la colaboración principal de la Diputación de Salamanca y del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Cuenta también con la colaboración del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Proyecfilm, Cine Juventud (Ser Cine), DT estudio web, Signis España, Sweet y Solyges Red Mediaria, y la Universidad Politécnica de Madrid que además otorga un premio a la divulgación científica dentro del Festival.